Velika iskalna akcija na Dolenjskem: policisti s helikopterjem iskali golega moškega

Bralec iz Dolenjske nas je v ponedeljek obvestil, da naj bi se okoli Ruperčvrha pri Novem mestu sprehajal gol moški. »Mimoidoči opažamo več policistov. Kaj se dogaja?« se je spraševal.

Za več informacij o dogodku smo prosili tamkajšnjo policijsko upravo. Kot pojasnjujejo, so novomeške policiste v ponedeljek na pomoč poklicali svojci moškega, ki naj bi imel zdravstvene težave in je pomanjkljivo oblečen odšel v gozd. Moškega so svojci pred tem že iskali, vendar ga niso našli.

V iskanje vključili tudi pse in letalsko policijsko enoto

Policisti so se takoj odzvali. Pregledali so bližnjo okolico, v iskanje sta se vključila tudi vodnika službenih psov PP VSP Novo mesto. Presodili so, da je zaradi nižjih temperatur ogroženo zdravje pogrešanega, zato so za pomoč pri iskanju in pregledu širšega ter zahtevnega območja takoj zaprosili Letalsko policijsko enoto, vodnike Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije in Enote reševalnih psov Slovenije.

Že nekaj minut po prihodu helikopterja na območje iskanja je posadka policijskega helikopterja s pomočjo toplotne kamere pogrešanega izsledila in policiste usmerjala do pogrešanega. Ko so se mu približali, je ta ponovno poskušal pobegniti, vendar ga je policist uspel zadržati do prihoda reševalcev. Zdravnica je ugotovila, da je bil moški podhlajen, med tavanjem po gozdu pa je utrpel več opraskanin. Po nudenju prve pomoči so moškega odpeljali v bolnišnico in mu zagotovili ustrezno zdravniško oskrbo.