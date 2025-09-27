Vau, poglejte, kakšnega jurčka je našel bralec Matej! (FOTO)

Že od nekdaj velja, da gobe najbolj rastejo po dežju, in tega zadnje dni res ni manjkalo. Mnogi navdušeni gobarji, ki jih v naši čudoviti zeleni deželici ne manjka, so zato že komaj čakali na prost trenutek, ko bodo lahko obuli pohodne čevlje in se odpravili v lov za gobjim zakladom.

Med njimi je bil tudi naš zvesti bralec Matej, ki si je oprtal še zvrhan koš poguma in se podal v kočevske gozdove. Zakaj poguma? Znano je, da so gozdovi na Kočevskem priljubljeno bivališče medvedov, ki jih tisti, ki živijo tam naokoli redno videvajo, pogosto se z njimi tudi srečajo iz oči v oči.

No, Matej je imel srečo in dan v gozdu preživel varno ter mirno, namesto medveda, pa ga je spremljala sreča. Našel je namreč čudovitega jurčka, ki je tehtal skoraj kilogram in pol, ter z nami delil tudi fotografije prekrasne gobe. Takšen kapitalec bo napolnil nemalo želodčkov in osrečil brbončice dobrojedcev. Čestitke Mateju seveda izrekamo tudi v našem uredništvu ter mu želimo dober tek!

Čudovita najdba FOTO: Bralec Matej

Našel ga je v kočevskih gozdovih. FOTO: Bralec Matej

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: