Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?

Bralka iz Ljubljane nam je opisala nenavadno izkušnjo, ki se ji je pripetila v središču mesta. Tako je v sredo zvečer s hčerkama šla na stranišču pod Kongresnim trgom. Takrat naj bi do nje in hčerke pristopil varnostnik iz podjetja Sintal, ki naj bi zahteval, da na stranišču ne smejo govoriti, in se pri tem skliceval na opozorilo, ki da je na vidnem mestu na vhodu v stranišče. Varnostnik naj celo grozil, da če se bodo še naprej pogovarjali, bo napisal plačilni nalog.

Za pojasnila o tem nenavadnem »incidentu« smo se obrnili na JP Voka Snaga v Ljubljani. Simona Dimic, svetovalka za marketing, nam je razložila, da na vhodih v sanitarije ni nikakršnega opozorila, ki bi omejevalo pogovarjanje v prostorih. »O izkušnji z varnostnim osebjem, ki jo opisuje vaša bralka uradno nismo bili obveščeni, zato je tudi ne moremo komentirati. Za varovanje omenjenih objektov ima JP Voka Snaga sklenjeno sodelovanje z zunanjim izvajalcem, to je s podjetjem Sintal. Poudarjamo pa, da si v družbi prizadevamo, da vse službe in vsi sodelavci, tudi zunanji, svoje delo vselej izvajajo odgovorno, strokovno in prijazno do vseh strank.«

»Dogajanje nesprejemljivo z obeh strani«

Je pa dodala, da so se obrnili na odgovorne v podjetju Sintal. »Z zaposlenim, ki je bil udeležen v omenjenem dogodku, so opravili pogovor in pojasnjujejo, da je bilo dogajanje nesprejemljivo z obeh strani. Zagotavljajo, da se bodo podobnim neprijetnim situacijam v bodoče poskušali izogniti in jih rešiti v duhu dobrih in primernih rešitev za vse udeležene,« je še pojasnila.

