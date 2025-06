Val ogorčenja med dijaki po maturi: »Želimo pravičnost«

Letos je številne dijake poklicnih šol po vsej Sloveniji močno pretresel izpit iz matematike na poklicni maturi. Po mnenju mnogih je bil ta bistveno težji, kot so pričakovali in za kar so se pripravljali. Na nas se je obrnila dijakinja ene izmed poklicnih šol, ki želi ostati anonimna, in opozorila na stisko, ki jo ob tem doživljajo številni dijaki po vsej državi.

V pismu, ki ga je naslovila na našo redakcijo, dijakinja med drugim poudarja: »Izpit iz matematike je bil letos neprimerljivo težji, kot smo pričakovali in za kar smo se pripravljali. To ni zgolj moje osebno mnenje – to je mnenje večine dijakov po Sloveniji, kar je tudi zelo jasno razvidno iz številnih komentarjev in objav v Facebookovi skupini Matura 2025.«

»To ni zgolj moje osebno mnenje – to je mnenje večine dijakov po Sloveniji,« pravi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Dodaja, da je dijaška skupnost že vložila pritožbo v zvezi s splošno maturo, a meni, da so dijaki poklicnih šol pogosto spregledani: »Na poklicni maturi žal pogosto naletimo na neupoštevanje, čeprav so tudi tukaj stiske resnične. Pogosto slišimo, da naj bi bila poklicna matura lažja od splošne, vendar letošnja preizkušnja iz matematike to vsekakor ni bila.«

Zapis sklene z apelom javnosti in institucijam: »Ne iščemo bližnjic, želimo si samo pravičnosti in razumevanja. Pritisk, ki ga čutimo, je ogromen. Že sam strah pred neuspehom je za mnoge izmed nas zelo obremenjujoč.«

Uradne odzive še čakamo

Vprašanja v zvezi z letošnjo izvedbo poklicne mature iz matematike smo naslovili na Državni izpitni center (RIC) in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.