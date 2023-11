V trgovinah ne boste našli tega priljubljenega živila: vemo, kje se je zataknilo (FOTO)

Na prehodu v zimski čas, ko prejahamo v najhladnejše del leta, prilagodimo tudi svoje jedilnike in vanje vključimo sezonsko zelenjavo. Med njimi je tudi repa, ki velja za kraljico zimske prehrane, saj vsebuje številne hranilne snovi in vitamine. Najpogosteje jo jemo v fermentirani obliki, torej kot tako imenovano kislo repo. Kljub temu da smo že zakorakali v hladnejše dni in se je nekaterim zahotelo jedi iz kisle repe, pa vložene kisle repe še ni mogoče kupiti v slovenskih trgovinah, nam je javil bralec. Za ponudbo kislega zelja se med tem ni treba brati.

Večji slovenski trgovci Mercator, Spar, Hofer, Lidl in Tuš so nam potrdili, da na policah trenutno ni mogoče dobiti vložene kisle repe, saj zaradi slabe letine v letu 2022 zaloge niso zadostovale, da bi ga lahko prodajali vse leto, proizvodnja repe pa letos po besedah trgovcev zamuja za dva tedna zaradi vremenskih pogojev.

Poleg slabe letine pa je težava tudi vse manjši obseg pridelave repe, saj, tako trgovec, pridelava kisle repe v zadnjih letih upada, kar vpliva na dobavljivost predvsem v obdobju do aprila do novembra.

Težave z dobavljivostjo so pri večini dobaviteljev, med drugih pri večjih znamkah, kot sta Droga in Natureta, kot tudi pri manjših dobaviteljih po vseh Sloveniji.

Vložena kisla repa v kratkem na trgovskih policah

Trgovci zagotavljajo, da bo vložena kisla na repa na voljo v drugi polovici novembra oziroma ponekod predvidoma konec novembra, takrat pa bo na policah izključno nova letina. Izdelki znamke Natureta bodo na policah konec decembra.

Medtem ko vložene kisle repe ni mogoče dobiti, pa z malo sreče v svojo nakupovalno košarico lahko položite sveže kisano kislo repo, pakirano v lončku po kilogram. Prav tako jo je mogoče kupiti na ljubljanski tržnici, cena na kilogram pa je 2,8 evra.

