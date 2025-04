V stanovanjskem bloku izbruhnil požar, prispeli tudi reševalci in policija (FOTO in VIDEO)

Bralka Tanja iz Ljubljane nas je obvestila, da je v sredo zvečer zagorelo v stanovanjskem bloku na območju Bežigrada. Kot pravi, je po njenih informacijah zagorelo v kleti, kjer imajo stanovalci shranjene osebne stvari. V času požara je menda smrdelo po plastiki.

Kot so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so bili okoli 22. ure obveščeni o požaru v eni izmed večstanovanjskih zgradb na območju Bežigrada. Požar, ki je bil omejen na območje kletnih prostorov, so pogasili gasilci.

»Po do zdaj znanih podatkih je iz še neznanega vzroka zagorelo v eni izmed lesenih kleti, ta je pogorela v celoti, požar pa se je razširil še na ostale lesene kleti,« pojasnjujejo policisti.

Požar na Bratoševi ploščadi. FOTO: Bralka Tanja

Vzrok še ugotavljajo

Evakuacija stanovalcev ni bila potrebna, prav tako v požaru ni bil nihče poškodovan. Vzrok za izbruh še preiskujejo v nadaljnji kriminalistično-forenzični preiskavi ter z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, še navaja ljubljanska policijska uprava.

Sodeč po fotografijah, ki so jih na facebooku objavili gasilci PGD Črnuče, so prispeli tudi reševalci. K sreči njihova pomoč ni bila potrebna.

