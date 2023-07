V Ljubljani v trgovini poskušala ugrabiti otroka?! To smo izvedeli

V torek naj bi se v Ljubljani zgodila ugrabitev otroka, ste nas na informacije, ki se kot požar širijo po družabnih omrežjih, opozorili bralci. Besedilu je pripeta fotografije ženske, ki naj bi poskušala ugrabiti otroka, dodajamo pa še nekaj zapisov, ki so se delili skupaj s fotografijo:

»Groza! Bodite pozorni, pazite svoje otroke. Zakaj te informacije ni v niti enem slovenskem mediju?«

»Bodite pozorni na tole žensko. Danes ob 20.30 je poskusila ugrabiti otroka na Fužinah na Brodarjevem trgu. Še sreča, so jo dobili policisti, bodite pozorni na svoje otroke.«

Kaj o ugrabitvi pravi policija

V ljubljanski policijski kroniki ugrabitve otroka nismo zaznali, zato smo se z vprašanji obrnili na Policijsko upravo Ljubljana.

Aleksandra Golec, pristojna za odnose z mediji pri ljubljanski policijski upravi, je zapisala: »V torek, nekaj po 20. uri, smo bili obveščeni o ženski na območju Fužin, ki je mimoidočim govorila o ugrabitvi otrok in se nenavadno obnašala.« Policisti so jo izsledili in ugotovili, da potrebuje zdravniško pomoč: »Z reševalnim vozilom je bila zaradi zdravstvenega stanja odpeljana v zdravniško oskrbo.«

Dodala je še: »Pri zbiranju obvestil o dogajanju policisti znakov prekrška ali kaznivega dejanja niso ugotovili, prav tako niso prejeli nobene konkretne prijave, da bi oseba dejansko poskušala izvršiti kakršnokoli kaznivo dejanje.«

