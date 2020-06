V Ljubljani so jih prerezali po dve, policija v akciji (FOTO)

Prerezali pnevmatike vsaj 39 osebnih vozil

Neprijetno presenečenje za lastnike avtomobilov. FOTO: Bralec

Slavje ob rojstnem dnevu naše države se je za nekatere Ljubljančane danes zjutraj zaključilo s strašnim odkritjem. V noči iz 24. na 25. junij so vandali v bližini Kongresnega trga, kjer je potekala državna proslava na predvečer dneva državnosti, prerezali gume več avtomobilom srednje-višjega razreda, nam je sporočil bralec in dodal, da so prerezali tudi po dve gumi na oseben avto. »Policija je že v akciji od jutra,« je dodal.Po naših informacijah so ponoči gume na avtomobilih rezali po vsej stari Ljubljani.Obrnili smo se tudi na PU Ljubljana. To so nam sporočili: »Danes dopoldne smo bili obveščeni o več poškodovanih vozilih v središču mesta Ljubljana. Policisti so ugotovili, da so trenutno še neznani storilci preko noči prerezali pnevmatike vsaj 39 osebnih vozil, ki so bila parkirana v več različnih ulicah v centru mesta.Policisti trenutno še zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine dejanja, o vseh znanih okoliščinah pa bodo nato obvestili pristojno državno tožilstvo. Policisti so pri ogledih vozil odkrili še vsaj štiri vozila, ki so poškodovana, vendar do sedaj kontaktov lastnikov še niso uspeli pridobiti, zato naprošamo vse morebitne oškodovance, da pokličejo na Policijsko postajo Ljubljana Center na telefonsko številko 01 475 06 00 ali na 113.Prav tako vse, ki bi o dogodku karkoli vedeli, naprošamo, da pokličejo na113 ali Policijsko postajo Ljubljana Center na telefonsko številko 01 47506 00, lahko anonimno na 080 1200.«