V Kopru prebivalce prestrašili streli, policija storilca še išče

Bralec nas je obvestil, da naj bi sinoči v koprskem naselju Šalara prišlo do »streljanja s polavtomatsko puško«.

Kot so sporočili s PU Koper, so v nedeljo okoli 22. ure prebivalci Dolinske ceste v Kopru zaslišali več strelov. »Na kraj dogodka so takoj prispeli policisti ter ugotovili, da je neznanec uporabil plašilno pištolo, s katero je streljal, nato pa pobegnil. Policisti so na kraju zbrali obvestila in opravili ogled. Ugotovili so, da je nekdo streljal s plašilno pištolo.«

Elementov kaznivega dejanja niso zaznali, nadaljujejo pa zbiranje obvestil za izsleditev moškega kršitelja.

