V centru prestolnice policisti ogradili stavbo: razkrivamo, kaj se dogaja (FOTO)

Med sprehodom po prestolnici je včeraj naš bralec Darko naletel na nepričakovani prizor. Ograjena stavba v centru mesta, ob kateri so bila parkirana tudi policijska vozila, je pritegnila njegovo pozornost. Gre sicer za stavbo ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na PU Ljubljana smo naslovili vprašanje, ali je varovanje območa ruske ambasade praksa zadnjih dni, od nastopa ruske agresije nad Ukrajino, ali gre za enkraten dogodek.

Policija varuje območje ruskega veleposlaništva v Ljubljani. FOTO: Bralec Darko

Ljubljanski policisti pojasnjujejo, da policija za zagotavljanje varnosti oseb in objektov izvede vse ukrepe, ki so tisti trenutek ustrezni glede na varnostno situacijo. »Vsekakor so trenutne razmere v okolici določenih varovanih objektov (kar veleposlaništva so) varnostno zahtevnejše, zato so bile uporabljene tudi varovalne ograje. Ker so z aktualno problematiko povezani tudi vsakodnevni protesti smo temu primerno prilagodili tudi varovanje, saj je naš cilj vsem zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti. Vsekakor spremljamo varnostne dogodke in zbiramo informacije v zvezi dogodkov, temu primerno pa sproti prilagodimo naše ukrepe,« so pojasnili.