V Bovcu plačal parkirnino, narobe zataknil listič, sledil je šok ...

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Goran iz Zagreba, ki je na dopustu z družino v Sloveniji doživel neprijetni pripetljaj na parkirišču v Bovcu. Da bi redarju olajšal delo, je parkirni listek zataknil na zadnje steklo namesto za sprednjega. Potem pa storil še eno napako, kot so nam pojasnili na Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Poslal nam je spodnji zapis, s fotografijami plačila kazni.

»Dne 2. maja 2025 sem parkiral v Bovcu na lokaciji Žarišče osebno vozilo VW Passat ob 08:59 uri. Dokaz za to je parkirna karta, ki sem jo kupil za dve uri. Avto je bil parkiran s prednjim delom znotraj parkirnega mesta. Da bi redarju olajšal vidljivost parkirne karte, sem jo namestil pod zadnje steklo avtomobila.

Po vrnitvi k vozilu okoli 10:10 ure sem opazil globo v višini 40 €, ker karta ni bila nameščena pod vetrobransko steklo na voznikovi strani, kot je to določeno v vašem pravilniku. Naj poudarim naslednje:

Ključno dejstvo je, da sem kot stranka kupil parkirno karto in jo plačal z gotovino – dokaz za to je sken kupljene karte. Ni mogoče, da redar karte ni opazil pod zadnjim steklom – kazen je bil izdan slepo, brez preverjanja. Takšna praksa obstaja tudi drugje (npr. v Zagrebu, kjer je pravilnik dopolnjen z možnostjo opomina, v praksi pa se kazni stornirajo vsem, ki dokažejo, da so kupili karto). Zato predlagam, da svoj pravilnik dopolnite, oziroma spremenite. Na parkomatu NI navedeno opozorilo, da bo izrečena kazen, če karta ni nameščena pod sprednjim vetrobranskim steklom. Prav tako NI slikovnega prikaza tega pravila in NI kontaktne številke za pritožbe ali reklamacije. Žal obstajajo samo kazni za ljudi, ki so dejansko plačali parkirnino. Verjetno se je podobna situacija že zgodila mnogim pred menoj – in se bo še.

Po tem, ko sem poklical številko za pokvarjen parkomat, se mi je oglasil gospod Robi, ki sem mu podal reklamacijo. Ker se nato nihče več ni javil, smo jaz in moja družina prekinili večdnevno ogledovanje vaše sicer čudovite občine – nismo želeli dodatno polniti vašega proračuna.

Kot strokovnjak in znanstvenik se ukvarjam s fenomenom prometa in turizma. Sodelujem pri oblikovanju turističnih načrtov, načrtov za upravljanje turizma in nosilnih zmogljivosti ter različnih akcijskih načrtov. V tem okviru opozarjamo lokalne skupnosti na nujnost spoštljivega odnosa do turistov, zlasti pri urejanju mirujočega prometa. Turist, ki ima izkušnjo, kot sem jo imel jaz, se težko znova vrne v isto destinacijo. Seveda pa je vprašanje, ali vam je do tega sploh mar – saj turizem ni samoumevna danost.

V prilogi pošiljam kopijo kazni, parkirne karte in potrdilo o plačilu kazni v višini 20 €, ki je bila poravnana v 8 dneh, saj vnos sklica iz tujine ni mogoč.«

Medobčinska uprava odgovarja

Parkomat FOTO: Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

Za komentar smo prosili Medobčinsko upravo občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. Suzana Konec je priložila fotografije parkomata, iz katerih je razviden kontakt, in sicer gospod Robi, in pojasnila:

»Odlok o prometnem režimu na območju Občine Bovec, Uradni list RS, št. 53/24 v 4. točki 9. člena določa, da mora biti parkirni listek ali drugo ustrezno dokazilo nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, oziroma je potrebno začetek parkiranja aktivirati v digitalni evidenci.

Na parkirnem listu, ki ga je obiskovalec parkirišča prejel, je z velikimi tiskanimi črkami izpisano; LISTEK POSTAVITE ZA VETROBRAN, s pripisom; Nepravilno parkiranje se kaznuje. Zato redarji pri kontroli mirujočega prometa in preverjanju plačane parkirnine preverjajo armaturno ploščo vozila pod vetrobranskim steklom ter stekla prednjih vrat avtomobila, kamor uporabniki parkirišča namestijo parkirno karto. Tudi parkirne ure, dovolilnice, izkaznice za invalide ipd. se vedno postavljajo za vetrobransko steklo. V konkretnem primeru tega ni bilo.

Včasih lahko pride do neljubih situacij, ko uporabnik parkirišča v mobilno aplikacijo za plačilo parkirnine vnese napačno registrsko označbo vozila oziroma, ko voznik zapira vrata vozila, parkirna karta pade z armaturne plošče na tla vozila ali kam drugam. V takih situacijah se držimo dosedanje prakse, da v primeru, ko uporabnik parkirišča priloži dokazila o nakupu parkirne karte,kljub izdanemu obvestilu o prekršku, ugovor obravnavamo v korist kršitelja.

Zakon o prekrških Uradni list RS, št. 29/11 s spremembami in dopolnitvami, v 57.c členu določa, da kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, plača polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti. Če plača polovično globo pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo in ugovor zoper plačilni nalog nista dovoljena, razen če je kršitelj v skladu z določbami tega zakona globo moral plačati pred pravnomočnostjo.

V primeru plačila polovične globe pred pravnomočnostjo plačilnega naloga (ne glede na to, kdo globo plača), zahteva za sodno varstvo ali ugovor v skladu s 1. odstavkom 57.c člena Zakona o prekrških (ZP-1) nista dovoljena. V primeru, da bo vložena zahteva za sodno varstvo ali ugovor, bo prekrškovni organ vloženo pravno sredstvo brez vsebinske obravnave navedb s sklepom zavrgel kot nedovoljeno.

Tudi na priloženem obvestilu o prekršku, ki ga je prejel obiskovalec, je napisano: V primeru pravočasnega plačila globe se bo štelo, da je bil plačniku izdan plačilni nalog za prekršek, ki je označen na obvestilu, in da je ta postal pravnomočen, ker se je plačnik odpovedal ugovoru zoper plačilni nalog iz 57.b člena ZP-1 in zahtevi za sodno varstvo.

V konkretnem primeru pa je bilo opravljeno plačilo globe, preden je obiskovalec poslal sporočilo, v katerem je priložil dokazila o nakupu parkirne karte, ter obrazložili nastalo situacijo.

Takšnih primerov je zanemarljivo malo.«