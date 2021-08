Zmedlo jo je SMS-sporočilo iz bolnišnice (FOTO)

Na twitterju se je oglasila začudena državljanka, ki je v teh dneh naročena na pregled na očesno kliniko UKC Ljubljana, a ne ve, ali je pogoj PCT za dostop do zdravstvenih storitev. V SMS-opomnik so ji namreč dopisali: »S seboj imejte ustrezno PCT-potrdilo – če ga imate«. Na njeno objavo se je oglasila še ena, ki pravi, da je za ginekološki pregled prejela enako sporočilo, a da se ji zdi, da potrdil nihče ne preverja.



Da bi razrešili dvome, smo UKC Ljubljana vprašali, ali so omenjena potrdila pogoj za vstop v bolnišnice. Zapisali so nam, da »trenutno v UKC Ljubljana PCT ni pogoj za dostop do zdravstvenih storitev. Zaželeno je, da so pogoji PCT izpolnjeni zaradi varnejše obravnave. Triaža ob vstopu poteka na podlagi anketnega vprašalnika.«



PCT-potrdila pri vstopu v bolnišnice ne preverjajo, ker ni zahtevan.



