V Bohinju, na različnih lokacijah, se je v zadnjem tednu zastrupilo več psov in mačk

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Ana z zapisom, da se je v Bohinjskem jezeru zastrupilo ogromno psov in mačk. Nekateri so na žalost tudi poginili.

Enota reševalnih psov ŠKD Lesce Radovljica je na Facebooku s sledilci delila opozorilo. »V Bohinju, na različnih lokacijah, so se v zadnjem tednu pojavile zastrupitve psov in mačk. Zastrupitev se lahko pokaže v različnih oblikah, najbolj dovzetni so mladi kužki. Če ste se kopali v Bohinjskem jezeru in opazite čudno obnašanje vašega ljubljenčka, se obrnite na veterinarje. Psička naše članice jo je zaradi hitrega ukrepanja srečno odnesla.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Najina psička je danes poginila ... Uživali smo ob jezeru, kar naenkrat pa je padla in se začela peniti. Vse sva naredila, da bi jo rešila, pa smo bili daleč, smo šli od Ukanca malo naprej, kjer se vedno kopamo ... Gorska reševalna zveza Slovenije nam je priskočila na pomoč in vse pa smo bili žal prepozni, ker smo morali v Kranj na veterino ... Vse skupaj se je tako hitro zgodilo, da sploh ne dojamemo ... Prosim, če je še kdo, dajte se javiti, smo mislili, da je bil kak pik, ampak zdaj sem zasledila že več objav, da je bilo več kužkov, ko bi vsaj prej kje kaj videla, bi lahko preprečila ... Bila je pa stara eno leto.«

»Modrozelene alge zelo verjetno. V vročem obdobju ni varno spuščat pse v stoječe /počasi tekoče vode.«

»Najverjetneje je pri teh psih prišlo do zastrupitve z vodo, do katere lahko pride, če psi popijejo preveč vode, do česar precej pogosto prihaja v vročih, poletnih mesecih. Če bi dejansko šlo za zastrupitev z algami, bi enake simptome imeli tudi ljudje ... vsaj otroci ... enako divjad. Kamp bi pa zaprli in dostop do vode tudi. To je nam veterinarjem znano.«

