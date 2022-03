Uf, poglejte, s kakšnim avtomobilom se je vozila pijana voznica (FOTO)

V rubriko Saj ni res, pa je bi lahko dali dogodek, ki se je te dni zgodil v okolici Šentjurja. Kot nam je sporočil bralec, se je močno okajena voznica iz Celja proti Šentjurju vozila samo po platiščih svojega bavarskega jeklenega konjička – brez pnevmatik.

Menda jih je izgubila, ker je večkrat zadela ob robnike pločnikov in druge predmete ob cesti že v Celju. A to je ni oviralo, da ne bi nadaljevala poti. Vozilo je na koncu obtičalo v odbojni ograji na območju Šentjurja.

Vozila je brez pnevmatik. FOTO: bralec

O dogodku smo povprašali tudi na Policijsko upravo Celje, kjer so nam potrdili, da so šentjurski policisti v ponedeljek zgodaj zjutraj obravnavali voznico osebnega vozila, ki je od Levca do Teharij povzročila dve prometni nesreči. »V Levcu je voznica zapeljala čez krožišče, trčila v robnik in prometni znak in vožnjo nadaljevala. V krožišču na Teharjah ji je z vozila snelo obe pnevmatiki, kar je ni ustavilo in je vožnjo nadaljevala, dokler je policisti niso ustavili na šentjurskem območju. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je vozila pod vplivom alkohola. Sledi obdolžilni predlog.«

