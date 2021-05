Turistka v Ljubljani šokirana: Vsi stojijo v vrstah (VIDEO)

Po več mesecih negotovosti o odpiranju in zapiranju regijskih in državnih mej je našo bralko iz tujine obiskal sorodnik. Hotela mu je razkazati prestolnico, a ko sta se sprehodila čez mesto, sta se le debelo spogledala. »Pred Magistratom neskončno dolga vrsta. Vsi čakajo za hitro testiranje. Zdi se, da se v Ljubljani nihče več ne sprehaja prosto, temveč vsi le še čakajo v nekakšnih kolonah,« je zapisala in nam poslala videoposnetek izpred mestne hiše, kjer je šotor za hitro testiranje.Ko sta želela z vzpenjačo obiskati Ljubljanski grad, sta presenečeno ugotovila, da bosta prikrajšana za to, saj je vstop dovoljen le tistim, ki imajo pri sebi negativni test, sama pa ga nista imela.Ljubljana, v kateri se je pred epidemijo v pomladnih mesecih trlo turistov in domačinov, je postala prostornejša, a če na današnji dan ne bi lilo kot iz škafa, bi bilo na ulicah za odtenek živahnejše, je prepričana bralka.