Tudi bralki in njenemu kužku je vroče (FOTO)

Temperatura je kazala več kot 35 stopinj Celzija. FOTO: bralka Darja

Vročinski val vsak prenaša po svoje, pristojne službe pri tem opozarjajo, naj se izogibamo večjih naporov in zaužijemo dovolj tekočine. Kot smo poročali, so v sobotnem dopoldnevu po naši državi izmerili izjemno visoke temperature Oglasila pa se nam je bralka, ki je zapisala takole: »Pri nas v Podgorju pri Letušu je vroče, še posebej v tem vremenu trpijo živali. Seveda so v senci, hladimo jih z vodo.«