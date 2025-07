To so najnovejši prizori medvedke z mladičem na Rakitni! V fotoobjektiv ju je ujel bralec

Bralec Aleš nam je poslal dve fotografiji, na katerih naj bi bila vidna medvedka z mladičem, ki se je pozno zvečer sprehajala mimo parkiranega avtomobila ob jezeru v Rakitni. »Verjetno jo privabijo smeti oziroma ostanki hrane, ki jih puščajo dnevni obiskovalci,« je zapisal.

Na naše vprašanje, ali je posnetke naredil sam, je potrdil: »Jaz sem posnel te dve fotografiji. Žal se je vse zgodilo zelo hitro, zato je kakovost slabša.«

Kot dodaja, pa to ni bil njegov prvi stik z medvedom na tem območju. »Že 14 dni prej sem srečal medveda na drugi lokaciji, približno dva kilometra stran. Bil je starejši, bolj siv in brez mladiča. Sledi pa so tako ali tako povsod po gozdu,« opisuje.

Kot je znano, se na območju Rakitne v zadnjih tednih zadržuje medvedka z vsaj enim mladičem. Medvedka naj bi v iskanju hrane zahajala v bližino domovanj in celo uničila čebelnjak. Občina zato občane in obiskovalce poziva k največji previdnosti. Priporočajo, naj se v zgodnjih jutranjih in večernih urah izogibajo gozdu, pse naj vodijo na povodcih in s hrupom opozarjajo na svojo prisotnost.

FOTO: Bralec Aleš

Lovska družina Rakitna je o prisotnosti medvedke že obvestila Lovsko zvezo Slovenije, lovsko inšpekcijo in Ministrstvo za naravne vire in prostor, od katerega pričakujejo dovoljenje za odlov.

Društvo Anima: »Odstrel ni rešitev«

Medtem ko lokalne oblasti čakajo na dovoljenje za ukrepanje, je Društvo za dobrobit živali Anima na več državnih institucij – vključno z Občino Brezovica, Zavodom za gozdove in Ministrstvom za naravne vire in prostor – naslovilo poziv za preklic dovoljenja za odstrel medvedke z mladičem.

Ob tem opozarjajo, da naj bi šlo za posledico pomanjkljivega in neučinkovitega upravljanja s prostoživečimi vrstami, predvsem pa za neustrezno preprečevanje konfliktov med ljudmi in živalmi. »Ustrezen odvoz smeti in preprečevanje dostopa do hrane bi bilo treba urediti, še preden se poseže po najdrastičnejših ukrepih,« opozarjajo.

