To je Slovenija: vozi beemveja, za hrano pa nima

Slovenci znamo stopiti skupaj in pomagati ljudem v stiski, medtem pa nekateri spravljajo druge ljudi v stisko. Tako je zaokrožila zgodba celjskega gostinca, na katero ste nas opozorili.

Dogodek se je zgodil v sredo in sicer so se pri gostincu na Mariborski ulici okrepčali trije mlajši fantje. Pojedli so tri vsak svoj hamburger z jajci, porcijo krompirčka, vsak še svojo pijačo. Znesek na računu je bil 39,20 evra, ki pa je ostal neporavnan. Mladeniči so namreč pobegnili, brez da bi plačali.

Ujela registrsko oznako ubežnikov

Za njimi je pohitela natakarica, ki jo gostinec opiše kot vitko in s premalo kilogrami, da bi jih preplašila. A fantom ni bila prav nič mar. »Zavili so kar v nasprotno smer in zapeljali čez rdečo luč na dvopasovno cesto tukaj na Mariborski... a prepočasi, da bi spregledala registrsko (oznako, op.p.).«

Le nekaj minut kasneje so se k temu istemu gostincu, kjer so prej obedovali trije faloti, na malico prišli policisti, katerim prijave niso podali: »Smo pa povedali za objestno, nevarno vožnjo in so si tudi oni zabeležili podatke, jih sporočili drugim patruljam, da bodo pozorni na takšno zelo izstopajoče vozilo z izstopajočo registrsko KP, na Celjskem območju.«

Hvaležni staršem

»Že cel dan se sprašujemo ali je cela situacija smešna ali žalostna? In kako naj pridemo do očeta, ki kupi svojemu sinu takšen avto, da bi mu svetovali, da bi dal sinu še za kakšno malico. Hkrati pa smo hvaležni svojim staršem, da so si vzeli čas in nas naučili živeti kot se spodobi,« zaključi gostinec.

