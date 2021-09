To je bralko Ines pričakalo na bencinskem servisu (FOTO)

Od danes je življenje v Sloveniji za marsikoga drugačno. Brez pogoja PCT praktično ni mogoče vstopiti več nikamor, razen v živilske trgovine, ki niso v sklopu nakupovalnega središča, drogerije in lekarne. Mnoge je presenetila vest, da pod izjeme ne spadajo niti bencinski servisi.



Novo realnost je na svoji koži doživela tudi bralka iz okolice Ljubljane, ki je dopoldne morala natočiti gorivo na enem izmed bencinskih servisov. »V notranje prostore ni bilo mogoče vstopiti, so pa za kupce odprli zunanje okence. Najprej moraš stopiti do prodajalca pri okencu in mu pokazati QR-kodo, da ti odklene točilno mesto, se vrniti do avtomobila, natočiti gorivo, nato pa se vrniti k okencu, da poravnaš račun. Malce zamudno, ampak je potekalo brez večjih težav,« je svojo izkušnjo opisala Ines.



Kot še dodaja bralka, je prodajalca povprašala, ali je bil morda deležen slabe volje kupcev. Pojasnil ji je, da ni imel nobenih težav.



