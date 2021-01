Takšno 'svinjarijo' so za seboj pustili protestniki pred Rogom (FOTO)

Na cesti in pločniku so ležale smeti. FOTO: Bralka Ines

V torek zjutraj so v nekdanjo stavbo tovarne Rog, danes imenovano Socialni center Rog, prišli policisti in varnostniki, saj se je tam začelo rušenje dela stavb . Več policistov je bilo ves dan v polni zaščitni opremi, zbrali pa so se tudi že podporniki t. i. rogovcev, ki so jim ob spoznanju, da poteka izselitev skvoterjev, popustili živci. Prihajalo je tudi do nasilja in prerivanja, po poročanju uprave za zaščito in reševanje, je pozno zvečer na Prešernovem trgu zagorela tudi smreka.Oglasila se nam je tudi bralka, ki živi v bližnjem stanovanjskem bloku. »So pa res umazanci. Kakšno svinjarijo so pod blokom naredili. Smeti kar ležijo povsod,« je sporočila in pripela tudi fotografijo.Policisti so vseskozi osebe pozivali, naj ne povzročajo kršitev javnega reda in miru. Proti več osebam so uporabili prisilna sredstva (potiskanje množice s telesno silo, s ščiti in palico ter aktivirali plinski razpršilec), so sporočili iz PU Ljubljana. Neznanci so nato na policiste pričele metati bakle in dimne bombe. Pridržali so šest oseb.