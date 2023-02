Tako se je voznik avtošole »le ustavil« na parkirnem mestu za invalide (FOTO)

Na naše uredništvo je prišlo pismo bralca Boštjana, ki ga je zmotilo parkiranje na mestu, označenem za invalide. Da bi bilo vse skupaj še bolj neprimerno, je imel parkirani avto oznako avtošola. Voznik je bralcu vehementno zatrdil, da ne dela nič narobe in da se lahko ustavi, kar seveda ne drži.

»Ko voznik z vozilom z oznako avtošola ustavi na mestu za invalida brez ustrezne parkirne kartice za invalida, se tam zadrži več kot minuto in s tem krši 17. točko 65. člena ZPrCP, na vprašanje, ali to uči v avtošoli, pa odgovori, da to lahko naredi, ker ni parkiral, ampak se je ustavil in to lahko naredi, se človek vpraša kakšno znanje potem prenaša na kandidate za bodoče voznike, ob predpostavki, da še sam ne pozna 65. člena, ki ne govori samo o parkiranju, ampak tudi o ustavljanju, ki tudi ni dovoljeno na mestu za invalide. Lokacija: Osnovna šola Žirovnica, 16. 2. ob 7.25,« je zapisal bralec Boštjan.

Kaj pravi zakon?

Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa v 65. členu določa, da mora voznik, ki namerava vozilo ustaviti ali parkirati na javni cesti, ustaviti oziroma parkirati tik ob desnem robu vozišča, na javni cesti, na kateri je promet samo enosmeren, pa ga sme ustaviti oziroma parkirati ob desnem ali levem robu vozišča. Če so ob desnem robu vozišča tirnice cestne železnice, sme voznik vozilo ustaviti ali parkirati ob levem robu vozišča. Na mestih, ki so sredi vozišča, sme voznik vozilo ustaviti ali parkirati le, če so ta mesta zaznamovana z ustreznim prometnim znakom ali označbo na vozišču.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 67. členu določa, da mora biti vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za invalida, označeno z veljavno parkirno karto, ki jo izda pristojna upravna enota. Parkirno karto sme poleg upravičenca uporabljati še spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki je imetnik parkirne karte in sama ne vozi motornega vozila.

Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek imetnik parkirne karte ali spremljevalec, ki vozi in spremlja imetnika parkirne karte, ki vozila, parkiranega na označenem parkirnem mestu za invalide, nima označenega z veljavno parkirno karto.

Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki neupravičeno uporabi parkirno karto. Pooblaščena uradna oseba odvzame neupravičeno uporabljeno parkirno karto vozniku in jo pošlje upravni enoti, ki jo je izdala. O odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo. Globo za parkiranje na parkirnem mestu, označenem za invalide, so zvišali in po novem znaša 200 evrov.

Parkirna mesta za invalide so širša z namenom in so namenjena temu, da se lahko invalid varno presede iz avtomobila na invalidski voziček. Poleg tega so nameščena ob prehodih, ki jih je mogoče prevoziti brez stopnic in pragov.

