Sumljivi klici na Gorenjskem! Bralec Tone svari: Če dobite njegov klic, mu ne povejte nič

Na nas se je obrnil bralec Tone, ki pravi, da so se pojavili klici iz zasebne številke prebivalcem Lesc in Radovljice, ki so zelo kratki, a nadvse sumljivi. Tako naj bi šlo za dostavo hrane in pijače, ki jo klicani ni naročil. Klicatelj, oziroma dostravljalec v naglici sprašuje, če gre za samostojno hišo ali stanovanje v stanovanjskem bloku, da dostavi hrano, da se mu mudi. Seveda klicani ni naročil ničesar in nato sledi ponovno vprašanje. ali gre za stanovanjsko hišo ali blok in nato prekine klic.

Sum načrtovanja vlomov v stanovanjske hiše?

Glede na to, da se je pojavilo več klicev v kratkem obdobju z enako vsebino na tem območju, bralec opozarja, da očitno gre za sum načrtovanja vlomov v stanovanjske hiše. Tako namreč klicatelj vpraša, ali gre za stanovanjsko hišo ali stanovanje v bloku, in na ta način pridobi osnovno informacijo. Da torej gre za objekt, ki je prazen, saj so stanovalci v službi. Ob tem še izve, ali gre za samostojno hišo ali stanovanjski blok, ki ima lahko še nekaj stanovalcev, ki so lahko doma.

In nasvet bralca? »Svetujem, da ob takem klicu ne izdajate nobenih pomembnih informacij in morda pokličet sosede, ki so doma, da malce popazijo na vašo hišo ali stanovanje«.

Nasvet Policije: Poskrbite za varnost vaših domov V obdobju, ko so dnevi krajši in temnejši policisti svetujemo, da tudi, če od doma odidete le za krajši čas (odhod v trgovino, sprehod, obisk sorodnikov itd.), poskrbite da hiša ali stanovanje, ne dajeta videza, da v njej/njem ni nikogar. Pomembno je, da zaprete vsa okna in zklenete vrata. Če ima vaša nepremičnina ograjo, senzorske luči, alarmno napravo, video nadzor je še toliko bolj varnejša. Pozorni bodite na neznane osebe in vozila, ki bi si ogledovale vašo okolico in bi se lahko pripravljale na izvršitev kaznivega ravnanja. Zapomnite si podatke o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe, saj ti podatki policistom lahko bistveno pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja, v kolikor bi do takega dejanja prišlo. Vrednejše predmete (nakit, denar, itd...) ne hranite prosto doma, temveč jih odnesite v bančne ustanove. Ob daljši odsotnosti prosite sosede, prijatelje, sorodnike za redno praznjenje pošte iz nabiralnika.

Vsi, ki bi v svojem okolišu zaznavali kakršnakoli kazniva ravnanja, neznane osebe in vozila, ki bi lahko izvrševali kazniva dejanja, pokličite na najbližjo policijsko postajo ali se povežite z vodjem policijskega okoliša, ki je zadolžen za varnost občanov v lokalni skupnosti.

Kaj pravijo na PU Kranj?

Seveda smo se za dodatna pojasnila obrnili na PU Kranj. Tako nam Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi odgovoril: »Po do sedaj izvedenem preverjanju gorenjski policisti nismo bili obveščeni o takšnem primeru. V kolikor razpolagate s podatkom o morebitnem oškodovancu vas prosimo, da mu svetujete, da naj pokliče ali piše na Policijsko postajo Radovljica ali pokliče na interventno številko 113.«

A je vseeno dodal še: »Na splošno pa svetujemo, da naj bodo stranke pri sprejemu kakršnihkoli pošiljk, dostav še posebej previdne in pozorne na to, če je pošiljka dejansko namenjena njim, je paket od pošiljatelja, od katerega pričakujejo paket in šele nato plačajo kupnino zanj. Spletne in navadne prevare v povezavi z naročanjem blaga se dogajajo zelo pogosto, zato resnično ne dajajte nobenih osebnih ali bančnih podatkov ter pred prevzemom paketov ali plačil kupnin, prej preverite pristnost in obstoj pošiljatelja. Bodite previdni in bodite odgovorni do svojih osebnih podatkov in premoženja.«

