Stranke priljubljenega spletnega trgovca obupujejo: »Zadnja dva meseca ne vračajo več denarja!«

Ogorčena bralka nas je opozorila na skrb vzbujajoče dogajanje pri enem največjih spletnih trgovcev z oblačili v Sloveniji — About You. Trdi, da podjetje že več tednov ne izplačuje povračil za vrnjene izdelke kljub zakonsko določenemu roku. Tudi na družbenih omrežjih vre od nezadovoljstva, medtem ko influencerji še vedno spodbujajo nakupe.

»Zadnja dva meseca ne vračajo več denarja«

Zapis, ki nam ga je poslala ena od anonimnih bralk, razkriva hudo nezadovoljstvo in obup. Njen primer ni osamljen: »Zadnja dva meseca ne vračajo več denarja za vrnjene izdelke. Čeprav imajo po zakonu 14 dni. Meni dolgujejo že mesec in pol,« piše.

Zakon jasno določa, da mora spletni trgovec denar vrniti v 14 dneh od prejema vrnjenega blaga.

Sporočilo v angleščini, ki smo ga poslali na About You. FOTO: Slovenske Novice

Molk, laži in obljube?

Ko je bralka skušala priti do odgovora, pravi, da je naletela na molk po elektronski pošti in izmikanje po telefonu: »Na mail ne odgovarjajo. Na edino telefonsko številko, ki je objavljena, se sicer javijo in lažejo. Odgovarjajo zelo generično, da potrpimo še malo, da so dali to naprej. Da denar pride iz Nemčije (!?), da zato dolgo traja.«

Njeno zaupanje v podjetje je bilo dokončno omajano, ko je pogledala komentarje na družbenih omrežjih: »Par dni nazaj sem na njihovem profilu na Instagramu videla stotine komentarjev, da že po več mesecev dolgujejo denar. Na komentarje ni odziva.«

Oškodovanci iz več držav Komentarji so bili med drugim zapisani v angleščini, danščini, portugalščini in francoščini. To so le nekateri od njih: »Čakam na vračilo denarja!« »Prevara in kraja! Prejel sem potrdilo o vračilu naročila. Gre za znesek 3047,01 DKK (okrog 400 evrov). Denarja še nisem dobil nazaj. Večkrat sem bil v stiku s službo za pomoč uporabnikom, a so mi vedno rekli, naj bom potrpežljiv ... Zdaj so že prekoračili vse roke, zato zadevo obravnavam kot spletno prevaro in krajo, pri čemer sem se obrnil na policijo in varuha pravic potrošnikov.« »Mislila sem, da sem edina!!! Dolgujejo mi vračilo že od maja.« »Naročila sem 13. julija. Do zdaj še niso oddali pošiljke na pošto!« »Tatovi. Prosim, vrnite mi denar.« »Zdaj sem priložil slike s PayPala, ki dokazujejo, da ste mi vzeli denar. Naročil sem, a mi sploh niste poslali številke naročila. Prosim, vrnite mi denar.« »Grozna služba za pomoč strankam. Ravno sem jih poklicala in želela govoriti z odgovorno osebo. Po besedah agenta odgovorni ne sprejemajo klicev. Najhuje pa je, da agent ni vedel, kaj naj reče, in je raje 15 minut molčal!«

Kar bralko najbolj boli, pa je, da medtem vplivneži še naprej oglašujejo izdelke tega podjetja — kot da ni nič narobe: »Naši 'influencerji' pa še naprej veselo objavljajo haule, da se ja kupuje in zapravlja — da še potegnejo čim več?«

Bo Zalando prevzel About You?

Bralka je slišala govorice, da naj bi About You prevzemal konkurenčni spletni velikan Zalando: »Sicer nepreverjeno, ampak slišala sem, da Zalando kupuje About You?!«

Za zdaj so to zgolj ugibanja. A ne glede na to, kaj se dogaja v ozadju podjetja, je njen cilj preprost in jasen: »Jaz samo želim denar nazaj in da se še kdo ne bi 'nategnil', kot sem se jaz.«