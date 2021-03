Stopil ven iz fitnesa in ni mogel verjeti, kaj je videl

Sneg med Močno in Malečnikom. FOTO: Bralka Edita



Sončna in vetrovna nedelja

Bralecnas je obvestil, da je malo pred 17. uro, ko je v središču Ljubljane odhajal s fitnesa opazil, da rahlo naletava sneg. Malo po 17. uri pa je tudi bralkaz območja Vrhovcev sporočila, da imajo zelo nenavadno vreme; na enem koncu bloka jasnina in sonce, na drugem pa oblak, iz katerega je kar precej padal sneg.»Za presenečenje sneg v hribu od Močne proti Malečniku. Na drugi strani hriba proti Mariboru pa brez snežinke in sončno,« je sporočila bralkaVreme zadnje dni dokazuje, da zima še ni rekla zadnje besede, čeprav se bliža tudi že koledarska pomlad. Ponoči bo delno jasno. V petek bodo najnižje jutranje temperature od -7 do -1 stopinj Celzija. čez dan bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod v osrednjih krajih nizka oblačnost. Popoldne bodo posamezne kratkotrajne plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.V soboto bo na Primorskem zmerno, drugod pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, drugod severovzhodni veter. V nedeljo bo sončno in vetrovno. V ponedeljek bo južno od nas ciklonsko območje, ki ne bo imelo večjega vpliva na vreme pri nas. V nadaljevanju tedna se bo od zahoda tudi k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka, začel bo pritekati nekoliko toplejši zrak. V vsem obdobju kaže na večinoma suho in dokaj sončno vreme. V ponedeljek bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Od srede naprej bo postopno topleje, napovedujejo na Agenciji za okolje.