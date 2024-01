Ste videli, kako si je mladina privoščila Roberta Goloba? (FOTO)

»V Podgradu je že dolga leta običaj, da mladina v pustnem času na drogove v središču vasi obesi pustno lutko. V preteklosti so se lotili že marsikoga, leta 2016 pa se je zaradi pustne provokacije z bodečo žico z avtorji ukvarjala tudi policija. Letos si je mladina privoščila predsednika slovenske vlade Roberta Goloba, masko pa so postavili na drog pri avtobusni postaji v Podgradu, ki povezuje mednarodne ceste Trst–Kozina–Podgrad–Reka,« nam je sporočil bralec in poslal fotografijo letošnje pustne lutke.

Nad pustno lutko Roberta Goloba, ki v rokah drži kitaro, je lesena tabla z napisom »Kukr jest ighram, tkwo vi plješete. Društvo ljubiteljev nutrij«.

Pustni čas se je na Ilirskobistriškem že začel. FOTO: Bralec

Z obešanjem so letos pohiteli, saj so lutko postavili skoraj mesec pred pustom.

Policija pred leti že skočila na noge

Obešanje Pusta je na Bistriškem sicer poseben običaj. Pustno lutko dva tedna pred pustom postavijo na vidno mesto – navadno na drevo ali drog –, običaj pa je simbolno povezan z odganjanjem slabih in negativnih stvari.

Kot omenja bralec, je leta 2016 zaradi pustne provokacije na noge res skočila policija. Podgrajci so izdelali nekakšnega terorista, ki mu okrog vratu visi bodeča žica v duhu aktualnih razmer. Krajanom so policisti naročili, naj lutko odstranijo.

V preteklih letih so na drog že nasadili lutke slovenskih politikov ali pa tudi predstavnikov schengenske kontrole ...

