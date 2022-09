Ste tudi vi izgubljali živce zaradi komarjev? Ogorčeno bralko zanima, zakaj župan nič ne ukrene

Zvesta bralka Janja iz Ljubljane je poslala sporočilo našemu uredništvu, ko je še pripekalo avgustovsko sonce, ona pa ni zdržala na vrtu zaradi komarjev. Takole je zapisala: »Stanje je neznosno, še veliko huje je, odkar so na našem koncu posodobili kanalizacijski sistem in uredili jaške za odvodnjavanje odpadne vode. Naredila sem test. V jašek sem zlila vedro vode in ven je zletela truma komarjev. Enako sem naredila na jaških, ki si sledijo v razmaku cca. 10 m.«

Bralka je potožila, da ne morejo niti malo več posedeti na vrtu, saj so komarji avgusta in septembra še posebej tečni, saj vedo, da se bliža njihov konec. »Pazimo, da nimamo stoječe vode, celo ciprese bomo ven pometali, samo da bi se stanje izboljšalo. Ampak se ne more, dokler se lahko prosto razvijajo v jaških. V naši soseski smo vedno sedeli zunaj, zdaj nikjer nobenega več ne vidiš.«

Repelenti letos niso kaj dosti pomagali. FOTO: Zbynek Pospisil, Getty Images/istockphoto

Odgovore na njena vprašanja smo zastavili MOL, ki sporočajo, da so med aktivnejšimi občinami pri preprečevanju širjenja tigrastega komarja, ampak da so njihove pristojnosti na področju ukrepanja proti tigrastim komarjem zelo omejene. »V skladu z mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje »v Sloveniji trenutno ni dovoljena oz. je prepovedana raba insekticidov za zatiranje komarjev na prostem. Insekticidov, ki bi se uporabljali v zunanjem okolju oz. na prostem, v Sloveniji ne uporabljamo zaradi vpliva na druge organizme. Ko z njimi zatiramo komarje, ne zatiramo samo komarjev, temveč tudi druge žuželke (čebele idr.). Uporaba insekticidov v zunanjem okolju je strokovno smiselna oz. upravičena pri pojavu izbruha nalezljive bolezni, ki jo prenašajo komarji. Tega v Sloveniji do sedaj ni bilo.« Opozarjajo, da še vedno tako ostaja kot najučinkovitejše sredstvo v boju zoper komarje preventiva, pri čemer lahko največ storijo prebivalci sami.

Kot je opozorila bralka, so se primorske občine že letos učinkovito borile proti tigrastemu komarju s sredstvom aquatain. Pripravek na vodni gladini ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink ter polaganje jajčec. Ob tem ne obremenjuje okolja in ni škodljiv za ljudi, živali, rastline ter druge organizme. Iz MOL so sporočili, da so ga v lanskem letu testirali na dveh lokacijah – lovilnika olj v Sneberjah in Ježici. »Sredstvo se je izkazalo za učinkovito, ga je pa treba vnašati precej pogosto, po vsakem dežju.« Zakaj ga letos niso uporabili, nam niso odgovorili. Prav tako nam niso zaupali svojih načrtov za prihodnjo sezono, čeprav smo jih po teh vprašali. Sporočajo pa, da zbirajo informacije o drugih pilotnih projektih, npr. o vnosu sterilnih komarjev v Premanturi v Istri. Ti se parijo z divjimi samicami, ki zato izležejo neoplojena jajčeca in na ta način nimajo potomcev. To je ekološko sprejemljiva metoda, ki bi morala ne samo vplivati na zmanjšanje populacije komarjev, ampak tudi na zmanjšanje potrebe po uporabi insekticidov v naravi. To prakticirajo tudi pri tigrastih komarjih. Ali bo metodo mogoče prenesti v Ljubljano, še ni znano, saj rezultatov projekta še ni.

Na očitek bralke o poslabšanju stanja po posodobitvi kanalizacijskega sistema pa bi težko odgovorili, pravijo, »saj smo do sedaj prejeli le dve pritožbi v zvezi s tem, ki smo ju tudi posredovali v reševanje na JP Voka Snaga.« ​Alja Bebar, strokovna sodelavka z MOL, svetuje, da proti komarjem uporabite komarnike in različne pasti, ki kombinirajo različne načine privabljanja komarjev in število pikov zmanjšate s preventivnim vedenjem.