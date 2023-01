Ste opazili plakat z otroško fotografijo v Savskem naselju?

Savsko naselje je bilo pred dnevi polno plakatov z otroško fotografijo in čudnim zapisom, ki je glede na resno vsebino o izgubljenem otroku zelo norčav, o čemer smo že poročali.

Vprašanje, ali so o dogodku na policiji obveščeni, smo naslovili na Policijsko upravo Ljubljana in dobili odgovor.

»Glede vaših vprašanj pojasnjujemo, da smo bili obveščeni, da je bil na območju Bežigrada na javnem kraju izobešen plakat oz. list, na katerem je slika neznanega otroka s pripisom, da se je izgubil. Pojasnjujemo, da na območju Ljubljane v zadnjem času nismo sprejeli nobene prijave o pogrešanem otroku in je glede na prve informacije vsebina plakata izmišljena oziroma lažna. Motiv ali namen za izobešanje plakata še ni pojasnjen. Policisti o tem še zbirajo obvestila in bodo v primeru, da bodo v dogodku zaznali elemente kaznivih ravnanj ustrezno ukrepali,« nam je pojasnil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi in policijski inšpektor Policijske uprave Ljubljana.

