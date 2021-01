Starši v zrak: ne bodo oproščeni plačila vrtca?!

Mnogi starši se v teh dneh, ko epidemija počasi popušča, ubadajo z vprašanjem, ali otroka dati v vrtec ali ne. Sploh tam, kjer v isti hiši živi več generacij. V nekaterih vrtcih so starše pomirili, da bo osmi protikoronski paket vseboval določbo, po kateri bodo, če otrok v vrtec ne bo šel, oproščeni plačila. A očitno se je zgodila sprememba. Opozorili ste nas, da je eden od ljubljanskih vrtcev, Vrtec Mojca, v četrtek na spletni strani objavil obvestilo staršem (nelektorirano):



»V okrožnici z dne 28.1.2021 nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvestilo, da so plačila vrtca oproščeni le starši otrok, ki obiskujejo vrtce v "črnih regijah". Glede na to, da je vrtec Mojca v "rdeči regiji", starši torej niste oproščeni plačila vrtca, v kolikor otrok ostaja v domačem varstvu.«



Ministrstvo za izobraževanje, ki ga vodi Simona Kustec, smo zaprosili za pojasnila. Ko jih prejmemo, jih bomo objavili.

