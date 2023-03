Starši skočili v zrak, ko so dobili položnico za vrtec

V četrtek so poslanci SD na vlado naslovili pobudo, s katero predlagajo vzpostavitev sistema brezplačnega predšolskega varstva in vzgoje ter prenos financiranja predšolske vzgoje z lokalne na državno raven.

Pobude o spremembah so postale vse glasnejše po tem, ko se vlada ni odzvala na pobude Združenja mestnih občin Slovenije, ki so vlado pozvale naj se stroški povišanja plač krijejo iz državne blagajne. Nekatere občine po Sloveniji so tako že začele dvigovati cene in staršem izstavljati višje položnice. V Povprečju naj bi se cene dvignile za 14 do 17 odstotkov, ob upoštevanju, da so se povečale subvencije za vrtcev, do katere je upravičena posamezna družina, pa za devet do 12 odstotkov.

A ponekod naj bi bile podražitve še višje. Bralka Nika, ki se je obrnila na naše uredništvo, trdi, da so se cene vrtcev na območju občine Brezovica dvignile za kar 20 odstotkov. Položnice z vrtoglavimi cenami za mesec februar so starši že prejeli, čeprav je bil odlok o povišanju cen objavljen v uradnem listu šele konec februarja, obvestilo o povišanju cen pa 2. marca.

Našo bralko ob tem najbolj jezi, da je občina ceno spremenila za nazaj. »Primer vrtcev Brezovica je sploh zaskrbljujoč. 3. marca so posredovali položnice z 20 odstotkov višjo ceno (občina ne krije razlike), pri tem je bilo obvestilo o povišanju cen objavljeno šele 2. marca z veljavnostjo od 1.februarja. Ali je sploh dovoljeno spreminjanje cen za nazaj? Odlok v uradnem list je bil objavljen šele konec februarja in tudi tokrat z veljavnostjo za nazaj. Takšna praksa za potrošniške storitve ne bi zdržala, zakaj je dopustna v vrtcih? Dvig se seveda opravičuje z višjimi stroški dela, ki so v celoti padli na starše,« pove naša bralka.

Kako to, da so se na občini odločili za takšno podražitev in zakaj so podražitev velja za nazaj, smo povprašali na občini Brezovica. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Kakšne so nove cene predšolskega varstva v vrtcih občine Brezovica, je razvidno iz spodnje tabele.