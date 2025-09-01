Starši in njihovi sončki širom Slovenije na začetku šolskega leta v paniki

Za okoli 190.000 osnovnošolcev in 88.000 srednješolcev se je začelo novo šolsko leto. Prvič je šolske klopi sedlo 19.935 učencev in 25.064 dijakov, ki so bili deležni posebnih sprejemov. Ob začetku šolskega leta je bilo slišati tudi pozive k previdnosti v prometu.

Novo šolsko leto prinaša številne novosti tako za učence in dijake kot učitelje. Ena izmed njih je, da bodo devetošolci NPZ opravljali iz kemije, tehnike in tehnologije, tujega jezika ali zgodovine, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

A da prvega septembra ne poteka vse gladko, nas je opozorila bralka Jolanda, saj se je v večernih urah znašla v hudih težavah. Želela je namreč preveriti sinov urnik na portalu eAsistent in naletela na tehnične težave.

»Želela sem preveriti urnik svojega sončka Valentina Lucijana, a ga ne morem odpreti, prav tako ne morem prijaviti sina v razširjeni program. In to prav na dan, ko se je začela šola, imajo tehnične težave! Naše šolstvo tone vse globlje ...«

Imajo tehnične težave FOTO: Bralka Jolanda

Za komentar smo prosili eAsistent, takoj ko dobimo odgovor, kaj se je zgodilo, vam ga posredujemo.