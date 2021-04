Sredi Ljubljane polno reševalcev in policistov (FOTO)

Na sončno sobotno popoldne se je naša bralka vračala iz službe, ko je malo po 15. uri nasproti glavne avtobusne postaje v Ljubljani naletela na prizor, ki je dal slutiti, da se je lep dan za nekoga sprevrgel v nočno moro. V križišču Resljeve in Masarykove ceste je bil rešilec z reševalci, prisotni so bili tudi številni policisti.



Kaj točno se je zgodilo, je pojasnila Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostjo pri PU Ljubljana. »Okoli 15. ure smo bili obveščeni o prometni nesreči v križišču Resljeve in Masarykove ceste. Ugotovljeno je bilo, da voznica osebnega vozila ni upoštevala prednosti peške, ki je pri zeleni luči na semaforju prečkala cestišče. Peška se je po do sedaj znanih podatkih v nesreči lažje poškodovala. Povzročiteljici bo izdan plačilni nalog.«



