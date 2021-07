Sprevrženo: poglejte, kje je parkiral avto (FOTO)

Parkiranje marsikje v mestih predstavlja težavo, Pa ne le na frekventnih lokacijah. Dejstvo je, da bi se mnogi z avtomobilom zapeljali v trgovino, če bi se smeli. Da imajo težave tudi v naravi, pa prikazuje primer, o katerem nas je obvestila bralka Hana.



Zgodba se je odvila na Jezerskem, dokumentirala pa jo je s fotografijo in pripisala: »Hrvat parkira na nedovoljenem mestu, na Jezerskem.«



Z bralkine fotografije je razvidno, da na cesti stoji znak, ki označuje prepoved ustavljanja in parkiranja naslednja dva kilometra. A očitno to ni bil zadosten razlog, da voznik tam ne bi pustil svojega jeklenega konjička z varaždinskimi registrskimi oznakami. No, da ne bomo prehitro sklepali: seveda je mogoče, da se je ravno na tistem mestu ustavilo okvarjeno vozilo, pa čeprav s fotografije ni razvidno, da bi voznik na kraju postavil varnostni trikotnik ali kar koli drugega.



Zakon o pravilih cestnega prometa omenjeno kršitev obravnava v 65. členu: Če se ustavlja in parkira v nasprotju z omejitvami, s prepovedmi in z obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo, znaša globa za takšno dejanje 80 evrov. ​Ali je voznik kazen na koncu dobil, ni znano.

​Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: