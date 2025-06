Na primorki opazil moped Tomos, lahko bi se tragično končalo (FOTO)

Bralec Gaj nam je poslal fotografije osupljivega dogajanja na slovenskih avtocestah.

Tomos je slovensko podjetje, znano predvsem po svojih mopedih, ki so bili priljubljeni po vsej Evropi, še posebej v nekdanji Jugoslaviji. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1954 v Kopru. Ime Tomos pomeni "Tovarna motornih koles Sežana", čeprav se je proizvodnja preselila v Koper. Eden najbolj znanih modelov je Tomos APN, ki je postal prava ikona med mladimi. Mopedi Tomos so sloveli po svoji preprostosti, zanesljivosti in enostavnem vzdrževanju. Večina modelov je imela dvotaktne motorje, pogosto s prostornino 49 kubičnih centimetrov, zaradi česar jih je bilo mogoče voziti brez vozniškega izpita za motor. Zaradi nizke porabe goriva so bili izjemno ekonomični za vsakodnevno rabo. Tomos je v svojih najboljših letih izvažal mopede v številne države, vključno z ZDA, kjer so bili zelo priljubljeni med mladimi. Poleg mopedov je podjetje izdelovalo tudi motorje za čolne in druge stroje. Čeprav je proizvodnja v zadnjih desetletjih upadla, Tomosovi mopedi še danes uživajo status kultnih vozil, številni primerki pa so lepo ohranjeni in iskani med zbiratelji.