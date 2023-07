Šokirana bralka iz Grčije: To je kraja denarja (FOTO)

Grški otok Mikonos velja za eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij. Slovi po slikovitih plažah, živahnem nočnem življenju, butičnih hotelih in tudi zasoljenih cenah, o čemer smo že večkrat poročali. Lani nam je iz plažnega bara Oyster oglasil bralec Rok, ki je doživel hladno prho, ko je odprl cenik - za lokalno ustekleničeno pivo je bilo treba odšteti kar 350 evrov. Več v članku: Bralca Roka vrglo na rit, ko je videl cenik: 350 evrov za eno pivo! (FOTO)

Letos se nam je z Mikonosa oglasila bralka Iva, ki pravi, da tem otoku živi že dva meseca zaradi partnerjevega posla. »Pišem vam, saj bi rada prihranila čas ter denar marsikomu, ki meni, da mora videti oziroma odpotovati na Mikonos. Tako neprijaznega in arogantnega osebja ter ljudi še nisem spoznala, da o cenah na otoku ne govorim, kako zelo absurdne so,« je zapisala.

FOTO: Bralka Iva

Poslala nam je tudi nekaj fotografij z Mikonosa, ki pa niso tako idilične, kot smo jih vajeni z družabnih omrežij. »Prilagam realne fotografije z Mikonosa, ki vam jih marsikdo zamolči. Gre za izredno umazan otok glede na ekskluzivo, za katero se prodaja,« je zapisala bralka, ki jo očitno lokali Cavo Tagoo, Zuma, Bagatelle in Nammos, ki so priljubljeni med vplivneži, ne bodo več videli.

FOTO: Bralka Iva

»Tam imajo nerealno visoke cene in izredno arogantne zaposlene. Za najem ležalnikov je treba odšteti od 80 do 500 evrov, a kje ta še hrana in pijača, da ne omenjam opitih gostov, ki onemogočajo pravo sprostitev,« piše bralka in zaključi, da »bi morale takšnim precenjenim otokom turizem upasti in bi se le tako lahko končala kraja denarja«.

FOTO: Bralka Iva

To je mnenje bralke. Te dni se je prav na Mikonosu potepal priljubljeni slovenski vedeževalec Blaž Knez. Vprašali smo ga, kako je sam doživel bivanje na tem luksuznem otroku. Več pa v naslednji objavi.

