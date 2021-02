Šokantni prizori s slovenskega smučišča (FOTO)

Med zimskimi počitnicami so precej oživela slovenska smučišča, kamor so letos prišli tudi tisti, ki se sicer raje podajo na smučarski dopust v sosednji Avstrijo in Italijo.Če sicer na progah niti ni pretirane gneče, pa zaradi epidemioloških ukrepov ponekod nastaja velika gneča v vrstah za žičnico. Te namreč lahko sprejemajo omejeno število smučarjev. Bralka nam je sporočila, da je bilo tako konec tedna tudi na Golteh. Nihalka, ki sicer sprejme 56 potnikov, lahko zdaj prevaža le po osem oseb. Na vožnjo do smučišča so nekateri tako čakali tudi po dve uri. Nekateri so se sicer odpravili z avtomobilom do vrha, a se je parkirišče hitro zapolnilo, zato so morali redarji voznike usmerjati nazaj v dolino.O tem, kakšne so vrste za žičnico na nekaterih slovenskih smučiščih, pa sicer zgovorno priča tudi fotografija uporabnika na twitterju.