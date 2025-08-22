Šok na tržnicah! Ta vrsta zelenjave dražja kot meso, kmetje: »Zemlja je bila presuha«

Pri južnih sosedih je cena ene vrste zelenjave tako poskočila, da so ji v šali začeli pripisovati status »luksuzne dobrine«. Na splitski tržnici pravijo, da se nobeno drugo živilo ni podražilo toliko.

»Zemlja je bila presuha,« pravijo, saj je cena preprostega stročjega fižola celo 10 evrov na kilogram. K sreči pa tako ni v celotni državi, le ponekod, poroča Dnevnik.hr. Hrvaški pridelovalci pojasnjujejo, da na visoke cene vplivajo ekstremne vremenske razmere in vse višji stroški pridelave: »Masleni fižol stane osem evrov, drugi šest – odvisno od kakovosti. Zelenjava je bila presuha, porabili smo vso vodo. Mene stane že elektrika, če črpam iz vodnjaka. Če pa zalivam z vodo iz pipe, je kubik drag,« je na zagrebški tržnici za omenjeni medij povedal prodajalec Drago.

Prodajalka Branka doda, da pri njej stane pet evrov, kar se marsikateremu kupcu zdi preveč. »Ni preveč, saj je treba zalivati dan in noč, da sploh kaj zraste – če ob tej vročini sploh zraste,« pravi. Na splitski tržnici so cene trenutno nekoliko nižje kot pred časom. »Dobro ga kupujejo, fižol je pet evrov. Dovolj ga je, zdaj prihaja sinjski fižol,« je pojasnila Merica iz Splita.

Takšno je stanje v Ljubljani

Tudi na tržnici v prestolnici opažajo podražitve. Pri nekaterih stojnicah je kilogram stročjega fižola prav tako ocenjen na deset evrov po kilogramu, a k sreči je še vedno mogoče najti cenejše ponudnike.

Ena od kmetij prodaja dve vrsti te zelenjave – rumenega in ploščatega – obe po šest evrov za kilogram. Vse pridelajo sami na lastnih površinah v Ljubljani, poleg fižola pa ponujajo še druge domače pridelke.

Na ljubljanski tržnici se dobi kilogram tudi po 6 evrov. FOTO: Bralka

Če nas tudi v prihodnjih letih čakajo tako vroča poletja z malo vode, bodo verjetno visoke cene postale stalnica na tržnicah v naši regiji.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.