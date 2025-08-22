PREMALO VODE

Šok na tržnicah! Ta vrsta zelenjave dražja kot meso, kmetje: »Zemlja je bila presuha«

Ena od kmetij prodaja dve vrsti, obe po šest evrov za kilogram.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo

N. P.
22.08.2025 ob 12:35
N. P.
22.08.2025 ob 12:35

Poslušajte

Čas branja: 2:17 min.

Pri južnih sosedih je cena ene vrste zelenjave tako poskočila, da so ji v šali začeli pripisovati status »luksuzne dobrine«. Na splitski tržnici pravijo, da se nobeno drugo živilo ni podražilo toliko.

»Zemlja je bila presuha,« pravijo, saj je cena preprostega stročjega fižola celo 10 evrov na kilogram. K sreči pa tako ni v celotni državi, le ponekod, poroča Dnevnik.hr. Hrvaški pridelovalci pojasnjujejo, da na visoke cene vplivajo ekstremne vremenske razmere in vse višji stroški pridelave: »Masleni fižol stane osem evrov, drugi šest – odvisno od kakovosti. Zelenjava je bila presuha, porabili smo vso vodo. Mene stane že elektrika, če črpam iz vodnjaka. Če pa zalivam z vodo iz pipe, je kubik drag,« je na zagrebški tržnici za omenjeni medij povedal prodajalec Drago.

Prodajalka Branka doda, da pri njej stane pet evrov, kar se marsikateremu kupcu zdi preveč. »Ni preveč, saj je treba zalivati dan in noč, da sploh kaj zraste – če ob tej vročini sploh zraste,« pravi. Na splitski tržnici so cene trenutno nekoliko nižje kot pred časom. »Dobro ga kupujejo, fižol je pet evrov. Dovolj ga je, zdaj prihaja sinjski fižol,« je pojasnila Merica iz Splita.

Takšno je stanje v Ljubljani

Tudi na tržnici v prestolnici opažajo podražitve. Pri nekaterih stojnicah je kilogram stročjega fižola prav tako ocenjen na deset evrov po kilogramu, a k sreči je še vedno mogoče najti cenejše ponudnike. 

Ena od kmetij prodaja dve vrsti te zelenjave – rumenega in ploščatega – obe po šest evrov za kilogram. Vse pridelajo sami na lastnih površinah v Ljubljani, poleg fižola pa ponujajo še druge domače pridelke.

Na ljubljanski tržnici se dobi kilogram tudi po 6 evrov. FOTO: Bralka
Na ljubljanski tržnici se dobi kilogram tudi po 6 evrov. FOTO: Bralka

Če nas tudi v prihodnjih letih čakajo tako vroča poletja z malo vode, bodo verjetno visoke cene postale stalnica na tržnicah v naši regiji.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

cene tržnica hrana fižol stročji fižol Hrvaška stročnice podražitev zelenjava

Priporočamo

39-letnik iz okolice Ilirske Bistrice umrl v tragični nesreči: vozili so se proti hotelu
Šok na tržnicah! Ta vrsta zelenjave dražja kot meso, kmetje: »Zemlja je bila presuha«
Bo občina razdelila 5,6 milijona evrov vsem prebivalcem? Vsakemu Kranjčanu po 100
Nujno obvestilo! Kam je izginil Filip (36) iz Novega mesta?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

Komentarji:

Priporočamo

39-letnik iz okolice Ilirske Bistrice umrl v tragični nesreči: vozili so se proti hotelu
Šok na tržnicah! Ta vrsta zelenjave dražja kot meso, kmetje: »Zemlja je bila presuha«
Bo občina razdelila 5,6 milijona evrov vsem prebivalcem? Vsakemu Kranjčanu po 100
Nujno obvestilo! Kam je izginil Filip (36) iz Novega mesta?

Izbrano za vas

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.