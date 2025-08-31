POTOVANJE PO ROMUNIJI

Šok na legendarni gorski cesti, bralec srečal kar osem medvedov (FOTO in VIDEO)

Enega od srečanj z zverjo je tudi posnel.
Fotografija: Srečal je večje število medvedov. FOTO: Bralec
Srečal je večje število medvedov. FOTO: Bralec

G. S., N. B.
31.08.2025 ob 12:50
31.08.2025 ob 14:48
G. S., N. B.
31.08.2025 ob 12:50
31.08.2025 ob 14:48

V uredništvo smo prejeli pismo bralca, ki se je pred kratkim vrnil s potovanja po Romuniji. Tamkajšnja gorska cesta Transfăgărășan, ki velja za eno najlepših in najbolj slovitih v Evropi, mu je – kot navdušenemu kolesarju – ponudila nepozabno doživetje. Med spustom po serpentinah, ki se dvigajo med dvema najvišjima vrhovoma Karpatov, se mu je na cesti prikazalo kar osem medvedov.

Legendarna gorska cesta. FOTO: Bralec
Legendarna gorska cesta. FOTO: Bralec
»Čudovita narava, čudovita cesta, ob njej pa te pričakajo tudi tele črne zverine,« je povedal bralec in dodal, da so se živali povsem mirno nastavljale fotoaparatom avtomobilistov, motoristov in kolesarjev. Sam se jim je raje približal le na varni razdalji – dobro poučen, da se stik z medvedi lahko hitro sprevrže v tragedijo. Ravno pred kratkim je namreč motorist, ki je skušal narediti selfi z medvedom, končal tragično.

Enega od srečanj z medvedom je našemu bralcu uspelo tudi posneti:

Na srečo se je naš kolesar izmazal brez težav in si privoščil dih jemajočo izkušnjo na cesti, ki jo je legendarni Jeremy Clarkson iz oddaje Top Gear že leta 2009 razglasil za »najboljšo na svetu«.

Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije. 

 

Kot strela z jasnega odjeknila novica o Ladu Bizovičarju, ki v javnost ne bi smela priti
Šok na legendarni gorski cesti, bralec srečal kar osem medvedov (FOTO in VIDEO)
Tretja preizkušnja za slovensko reprezentanco, zmaga je nujna
Predrznež, da te kap: iz rok ji je iztrgal torbico, nato pa jo še porinil iz avta

