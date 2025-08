So po mednarodni vojaški vaji še vedno razbitine letala v Kamniško-Savinjskih Alpah? Imamo odgovor

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Bojan Edvard​ z vprašanjem, kdaj bosta Slovenska vojska oziroma Ministrstvo za obrambo odstranila razbitine letala na področju planine Rzenik in Konj v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Omenjeno letalo so s helikopterjem pripeljali in odložili v Kamniško-Savinjskih Alpah 10. junija 2025 za namene mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2025. Mednarodna vojaška vaja je bila končana v torek, 24. junija 2025, a ostanki omenjenega letala niso bili odstranjeni. Bralec je namreč priložil fotografijo, posneto v torek, 8. julija 2025.

Vprašanje smo naslovili na Ministrstvo za obrambo, pa tudi pristojne na Občini Kamnik smo vprašali, ali imajo kakšne informacije. Sandra Baran Vodja kabineta župana Občina Kamnik nam je odgovorila, da so pri Slovenski vojski preverili, kdaj bodo omenjene razbitine odstranjene. Zagotovili so jim, da so jih odstranili 28. julija.

»V času od 13. do 24. junija 2025 je v Sloveniji potekala 12. mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2025 (Adriatic Strike), pri kateri je sodelovala tudi Slovenska vojska skupaj z zavezniškimi in partnerskimi državami. Glavni cilj vaje je bil skupno usposabljanje vojaških ekip, letalskih posadk, načrtovalcev združenih ognjev, pripadnikov padalskih in posebnih enot. Usposabljanje je potekalo na petih lokacijah po Sloveniji, med drugim tudi na planini Rzenik in Konj v Kamniško-Savinjskih Alpah. Na območju naše občine so vojaške enote izvajale urjenje na gorskem terenu, kjer je med drugim šlo tudi za nadzor združenih ognjev, premagovanje vertikalnih ovir ter reševanje osebja na lokaciji z razbitinami letala. Pri Slovenski vojski smo preverili, kdaj bodo omenjene razbitine odstranjene. Zagotovili so nam, da so jih odstranili 28. julija 2025. Občina Kamnik z omenjeno akcijo ni imela ne odhodkov, niti drugih obveznosti.«

Odgovor Ministrstva za obrambo

Borut Podgoršek, Služba za strateško komuniciranje MORS, nam je sporočil, da so razbitine odstranili konec julija. »Razbitine letala na področju planine Rzenik in Konj v Kamniško-Savinjskih Alpah so bile odstranjene in prepeljane v Vojašnico Jerneja Molana Cerklje ob Krki 24. julija 2025. Razbitine letala so bile uporabljene za potrebe usposabljanja na mednarodni vojaški vaji Jadranski udar 2025. Naslednja mednarodna vojaška vaja Jadranski udar se bo izvedla v letu 2027, obseg in lokacije še niso določene.«

