Snežna odeja prekrila Slovenijo, poglejte te prizore

Današnji dan je minil v znamenju sneženja in preglavic, ki jih je povzročila obilica snega. Največ snega je minulo noč padlo na Notranjskem in Kočevskem, za današnjo največ napovedujejo za Koroško in Zgornjo Savinjsko dolino. Ponekod na Koroškem so že danes ostali brez elektrike (v okolici Dravograda), n Novem mestu je sneg zrušil streho velodroma, burja na Goriškem pa je po pločniku premikala nemočno gospo.

Zgodilo se je precej prometnih nesreč, na cestah so bili zastoji, pristojni so opozarjali, da od doma krenemo le, če je nujno. Bralci pa ste nas opozarjali na nesplužene ceste in visoko snežno odejo. Objavljamo nekaj prizorov zasnežene Slovenije.

Bralka Slavi: »Tudi v Zasavju po hribih nad 500 metrov močno sneži že cel dan. Padlo je okoli 30 cm snega. Ceste so prevozne samo s 4x4.«

Tako izgleda Zasavje. FOTO: Bralka Slavi

Fotografijo nam je poslala tudi bralka Ines iz Vidma.

Videm FOTO: Bralka Ines

Ni pa vas bilo malo, ki ste se na nas obrnili s pritožbami. Tako je bralka Petra bentila nad razmerami na Dolenjskem. »Splužena samo glavna cesta, dostop na stranske ceste je bil zaprt, ker je plug na glavni cesti ustvaril barikado oz. zaporo s kupom napluženega snega. Od včeraj zvecer ni nihče pluzil. Opozorjena je bila krajevna skupnost, CGP in odgovorni za pluženje pri nas. Na telefone se odgovorni ne oglašajo. Po 2 urah še čakamo na pluženje. Snega na cesti je več kot 15 cm.

Sneg na cesti. FOTO: Bralka Petra

Tudi bralka Nada ni bila zadovoljna s slabo očiščeno cesto: »Komunalci namesto da plužijo, hitijo kot norci po cesti, seveda s plugi v zraku ... Skratka, nič ni spluženo, ne ceste ne pločniki.«