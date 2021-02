Snežke ne damo! Zapis, ki pretresa Slovenijo

Imate zgodbo za nas? Pišite nam!

Po spletnem omrežju je zakrožil zapis Delavske svetovalnice z naslovom:ne damo! Tega so delili mnogi, med drugim tudi TV-voditeljica Jelena Aščić. Pod zapisom (nelektorirano) se vrstijo ogorčeni komentarji.»17 let čisti prostore Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje. Je pridna. Izjemno popularna med sodelavci. Vsi jo poznajo kot Snežka. Snežko so nadrejeni obvestili, da bo njeno delovno mesto ukinjeno. Štiri leta pred upokojitvijo. S tem bodo lahko zaposlili enega strokovnega delavca, so rekli. Klicali smo pomočnico direkorice na CSD LJ Moste Polje. Pred tem pisali. Nekaj v stilu, da se moramo navaditi na spremembe, nam je bilo rečeno. Klicali smo direktorico CSD Ljubljana. Je na kolegiju, so rekli. Pokličite kasneje. Pokličemo kasneje. Vas bo poklicala nazaj, rečejo. Nič. To je odgovor.Zaposlene in zaposleni na CSD Moste Polje so podpisali peticijo v podporo Snežki - izsek katere je na priloženi sliki.Snežka je pravzaprav vseh nas lakmusov papir. Ali bomo nemočno skomignili z rameni in porekli: "tako pač je"? Ali pa bomo jasni in rekli: "NE. Snežka ja naša. Ne damo je!" Odgovor je jasen. V zelo kratkem čas sledi zelo konkretna akcija. Bodite pripravljeni! GREMO NAPREJ!«Že dolgo sicer v centrih za socialno delo tarnajo, da je premalo zaposlenih strokovnih delavcev, zato so tudi ljudje, ki so v težavah, in prosilci za pomoč primorani čakati dolgo, zaradi česar bentijo. Pri vsem tem se porajata vprašanji, ali je takšna reorganizacija primerna in kdo bo po novem čistil prostore omenjenega centra.