Sneg vse do nižin, bralko Manjo sezulo od navdušenja (FOTO)

Danes zjutraj so nas v elektronskem poštnem nabiralniku pričakale fotografije bralke Manje. Svojo prvo kavo si je privoščila že zelo zgodaj in se ob srkanju navduševala nad prelepo okolico: »To je umetnost, kar narava naredi. Prelepa pobeljena drevesa in strehe.«

Tako kot so napovedovali vremenoslovci, je sneg res dosegel nižine, ampak ga je padlo le za vzorec. Na jugu in jugovzhodu bo občasno še naletaval sneg, medtem bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Včeraj smo vas že opozarjali, da so zaradi močnega vetra prižgali oranžno opozorilo. Čez dan bodo termometri kazali od 0 do 5, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija.

Sneg v Ljubljani. FOTO: Bralka Manja

Sneg v Ljubljani. FOTO: Bralka Manja

Sneg v Ljubljani. FOTO: Bralka Manja

Kakšno vreme nas čaka

V novi teden bomo vstopili z oblačnim vremenom, nekaj sonca bodo imeli le na Primorskem. Tam bo še vedno pihala zmerno do močna burja, ki pa bo čez dan nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od –2 do 4, na Primorskem pa tako kot danes – do 8 stopinj Celzija.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.