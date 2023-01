To je bralec na poti v službo doživel na primorski avtocesti (FOTO)

Zaradi zasneženih cest promet poteka počasneje, zastoji so povsod po državi, nekatere regionalne ceste so še zaprte. Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot, pozivajo na prometnoinformacijskem centru. Na avtocestah sicer ni več daljših zamud. Pisal nam je bralec Darko, ki je opazil počez postavljen tovornjak, ki je skoraj zaprl primorsko avtocesto iz Ljubljane malo pred Vrhniko.

V koloni tik pred zdrsom.

Na primorski avtocesti je kolona tovornjakov na obeh pasovih pred zdrsom. Reševalnega pasu ni. Bralec je opazil policista na nujni vožnji, ki se je stežka, meter po meter, pomikal in vijugal med tovornjakarji.

Zaradi snega po večini države je oviran tudi železniški promet, so navedli na Slovenskih železnicah. Med postajama Podnart in Kranj se je pretrgal daljnovod, zato je železniški promet med Kranjem in Jesenicami prekinjen, organiziran je nadomestni avtobusni prevoz. Sanacija bo predvidoma potekala do 12. ure. Zamude nastajajo tudi drugod.

Dars voznike opozarja na daljši čas potovanja. Do petka pričakujte zastoje v času jutranje in popoldanske prometne konice. Voznike pozivajo, da spremljajo prometne razmere in vremenske napovedi ter si za pot vzamejo več časa. Računati je treba na čiščenje vozila pred vožnjo, posipne in plužne skupine, ki upočasnijo tekoči promet, in na daljše zavorne poti.

