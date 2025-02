Slovenski upokojenki vsilili nakup sesalca za 4000 evrov! Žrtev je še več

Na facebook skupini Mamice opremljajo se je za nasvet obrnila vnukinja, katere babica je konec decembra od nekega podjetja na obroke kupila sesalec za 4000 evrov. Vnukinja piše, da je podjetje iz Celja prišlo k babici globinsko očistit kavč, pri tem pa so ji z vsiljevanjem prodali sesalec.

»Najprej so ji nekaj demonstrirali, kako deluje, nato so ji ga začeli vsiljevati, da ga je kupila. Babica se zelo naivna in če si z njo prijazen, bo tudi ona s tabo. Pogodba je napisala tako, da je ni mogoče razdreti, vsekakor pa ne bo petdesetih dneh,« piše zaskrbljena vnukinja.

Kot pravi, ji je babica za ta nepremišljeni nakup povedala pred nekaj dnevi. »Skoraj me je kap. Pri 79 letih ima 600 evrov pokojnine in s tem 139 evrov obroka za neumni sesalec.«

Sprašuje se, kaj lahko stori. »Klicala sem na podjetje in mi je neka babnica odpravila v sekundi, da lahko razdremo pogodbo samo šest dni po podpisu.«

»Babica je morda morala pokazati TRR-izpiske za šest mesecev nazaj. Videli so, koliko ima prilivov, pa so vseeno sklenili pogodbo z njo. Kaj se da storiti? Ima kdo izkušnje s temi paraziti?« se jezi vnukinja.

Ni edina

Pod objavo so se oglasili člani omenjene facebook skupine, ki so že bili seznanjeni z nečednimi prodajnimi metodami podjetja. Pravijo, da gre za vsiljivce, po večini pa so žrtve starejši ljudje, ki za parni čistilec odštejejo tudi več tisoč evrov.

Med izdelki, ki jih trgovci na domu ponujajo po oderuških cenah, so tudi »magnetne blazine«, odeje, vzglavniki ...

Vsi, ki so imeli izkušnjo z vsiljivimi trgovci, pravijo, da enkrat, ko jih spustiš v hišo, se jih težko znebiš oziroma vse dokler ti izdelka ne prodajo. »Celo popoldne nam je utrujala in tečnarila«, »rekli so, da bodo eno uro, na koncu pa so bili 3,5 ure pri nas«, se vrstijo objave.

Nekateri pišejo, da točno vedo, za katero podjetje gre, in sicer da ima sedež v Ljubljani, predstavništvo pa v Celju in Sežani. Podjetje naj bi imelo pet zaposlenih, 4 milijone evrov prihodkov, od tega 787.000 evrov čistega dobička.

Kaj lahko upokojenka stori?

Medtem ko nekateri svetujejo, naj se babica obrne na tržnega inšpektorja ali odvetnika, kjer ji bo glede na pokojnino odobrena brezplačna pomoč, pa na Zvezi potrošnikov Slovenije odgovarjajo:

»Predlagamo, da se poda zahtevek za odstop od pogodbe in vračilo kupnine zaradi agresivne poslovne prakse (po 3. in 4. odstavku 47. člena ZvPot-1). V zahtevku se podrobno opiše primer.

V primeru, da se zadeva na razreši, pa se poda prijava na Tržni inšpektorat z enako utemeljitvijo. Gre namreč za hujši prekršek po 239. členu istega zakona.«

Nekateri še dodajajo, da gre za »oderuško pogodbo, ki je nična, 119. člen Oderuška pogodba, saj sta izpolnjena oba elementa (nesorazmerje strank in zavestna zloraba). Poleg tega bi lahko šlo za kaznivo dejanje goljufije po 211. členu KZ-1. Vsekakor je to vredno prijaviti tudi policiji.«

47. člen Zakon o varstvu potrošnikov (prepoved nepoštenih poslovnih praks) (3) Poslovne prakse, ki bi lahko povzročile bistveno izkrivljanje ekonomskega obnašanja samo ene od jasno določljivih ciljnih skupin potrošnikov, ki so zaradi telesne ali duševne bolezni, posebne lastnosti, starosti ali lahkovernosti še posebej dovzetni za določeno poslovno prakso ali izdelek, na katerega se ta praksa nanaša, ali na učinke, ki jih podjetje pričakovano lahko predvidi, se presojajo z vidika povprečnega člana ciljne skupine. To ne vpliva na običajne oglaševalske trditve, ki vsebujejo očitna pretiravanja, če so ta za ciljne skupine jasno prepoznavna kot namerna in očitna pretiravanja, ki niso mišljena dobesedno. (4) Zlasti so nepoštene poslovne prakse tiste, ki so: - zavajajoče ali - agresivne.

