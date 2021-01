Slovenski poštar: Ne razumem razvajenih riti, ki tega ne znajo ceniti

Slovenski poštarji so letos decembra še posebej nastradali, saj se je večina nakupovanja preselila na splet. Bili so dobesedno zasuti s pošiljkami. Kot je razkril eden od zaposlenih, pa to počnejo za mizerno plačo in v prostorih brez ogrevanja. Bralec nas je opozoril na zapis poštarja, ki letos ni prejel božičnice.



Poštar, ki v je v podjetju zaposlen že 21 let, je svojo izkušnjo opisal na facebooku. Njegov zapis objavljamo v celoti (nelektoriran):



»Pošta Slovenije.

Podjetje v državni lasti. Več kot desetletje, konstantno z milionskimi dobički... HVALA VAM za vse. Hvala vam, da mi dajete službo in mi za to celo plačate (960€/BRUTO)! Letos še posebej, ko je toliko Slovencev ostalo brez dela, vi pa ste mi omogočli kljub tem, težkim časom, da sem se lahko nekako "zamotil" in da mi ni bilo dolgčas. Hvala vam, saj sem letos celo skoraj dobil božičnico (kljub tem tezkim časom) in tudi za poslovno uspešnost, sem bil skoraj nagrajen. Pozabil sem še omeniti, da že 3 dni delamo, pripravljamo tvarino v mrzlem, brez ogrevanja, saj je delodajalec verjetno ocenil, da si s tem krepimo imunski sistem in da je to kot priprava na terensko delo. Hvala vam.

Res mi veliko pomeni, da ste tako dober, vzoren (upam da ne), življenski, zanesljiv,... delodajalec, ki je v državni lasti in ki se maximalno potrudi, da je zaposlenim lepo. Hvala vam!

*Malo me moti edino, ker ste ukinili "sestanke", ki so se izvajali 1 x letno, kjer smo lahko skoraj dobili besedo, da bi povedali kje nas čevelj žuli. Ampak vas skoraj razumem, saj ste verjetno za tiste popoldanske ure dobili mizerna plačila, medtem ko smo zaposleni skoraj dobili plačane ure, placano varstvo otroka, sendvic in sok. Ja, vse to smo skoraj dobili... Hvala vam.

Res sem ponosen da sem že dobrih 21 let del te uspešne zgodbe, kljub tem težkim časom... Hvala vam.

*Ne razumem "razvajenih riti" ki vsega tega ne znajo ceniti... Vsi "šefi" lepo bodite in resnično vam vsem želim SKORAJ lepe božične in novoletne praznike.«