Slovenski policisti delijo obvestila: kakšna bi bila vaša reakcija? (FOTO)

Kadar nas pričaka policijsko sporočilo na vetrobranskem steklu, novice običajno niso dobre. Kazni za napačno parkiranje so kar pogoste med Slovenci in zato je dejanje slovenskih policistov še toliko bolj presenetljivo. Nekatere voznike bo v prihodnjih dneh pričakalo opozorilo v policijski ovojnici.Kot so obvestili občane Medvod, bo v prihodnjih dneh potekala akcija opozarjanja na varno ravnanje lastnikov vozil. Takole so zapisali na eni izmed facebook strani: »Zaradi povečanega števila vlomov v avtomobile, vas v naslednjih dneh lahko pričaka prijazno obvestilo policije.«