Slovenska turistka osupla: zanima jo, ali se kaj takega lahko zgodi tudi pri nas (FOTO)

Na nas se je obrnila bralka Lidija, ki dopustuje na Hrvaškem. Njene počitnice so bile v Zadru, kjer se je odpravila do obzidja in naletela na prijetno presenečenje. Na vrhuncu turistične sezone in v samem središču dogajanja je našla parkirišče, ki je bilo več kot ugodno. Cena parkiranja je bila pičlih 0,27 evra na uro oziroma dve hrvaški kuni.

Takšnih cen v Sloveniji ni videti prav pogosto. Preverili smo, koliko bi stalo parkiranje na Obali. V Kopru se cene začnejo pri evru na uro, kar je sedem hrvaških kun. V Izoli se parkirišče ob morju zaračuna dva evra, kar znese 14 kun. Tudi v Portorožu se cene parkiranja začnejo pri enem evru.

Posebnost nekaterih primorskih parkirišč je, da se začetne ure ne plača oziroma je prva ura brezplačna.

