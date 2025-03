Slovenka v Umagu ni plačala parkirnine, sledil je šok (FOTO)

Oglasila se nam je bralka Ogla, ki ima neprijetno izkušnjo s hrvaškimi parkirnimi kaznimi. 1. decembra 2023 ni plačala parkirnine v Umagu, leto in pol pozneje pa je sledilo presenečenje, ko je prejela kuverto.

Sama kazen za parkiranje je bila 7 evrov, zdaj pa je prejela strošek za plačilo 167 evrov, kar je 23-krat več.

Kazen iz pičlih 7 evrov za dnevno parkiranje je poskočila zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali, je zapisano v dokumentu.

V kazni je omenjeno še 125 evrov za stroške pridobitve podatkov o lastniku (dolžniku) in 35 evrov administrativnih stroškov in stroški poštnino.

Pojasnilo globe je napisano v slovenščini. Ob tem pa je navedeno, da bodo v primeru, če ne bo plačala kazni, »neplačane terjatve sprožene pred sodiščem Republike Hrvaške. Glede na navedeno vas vabimo, da v izogib sodnemu postopku poravnate parkirnino, kot vse do sedaj nastala stroške v skupnem znesku 167 evrov.«

Bralko je v kuverti čakalo neprijetno presenečenje. FOTO: Bralka

V primeru, da stroškov ne bo poravnala v osmih dneh, se bodo ob tem štele še zamudne obresti.

Bralko je visoka globa presenetila, bralcem pa je poslala v poduk, kakšno drago šolo je imela za neplačano parkirnino. »Samo v opozorilo, da še kakšnega ne bo šokiralo,« je zapisala.

Globo so ji na dom poslali slovenski odvetniki. »Komunela d.o.o. Umag ima puljskega odvetnika Marka Kuzmanovića. Podatki na slovenskem plačilnem nalogu v znesku 167 evrov so napisani zanj. V Sloveniji pa jih zastopa odvetniška družba Kocijan, odvetnica Katja Kocijan,« pravi bralka.

V preteklosti smo o podobnih primerih mediji že pisali. Odvetniki so svetovali, naj prekrškarji v takšnih primerih plačajo le kazen in nič drugega, nič stroškov. Tudi pred leti je Odvetniška zbornica razsodila, da je stroške, ki so mnogo večji od globe, dolžan plačati naročnik izterjave.

Tako pišejo tudi pravniki na spletni strani pravniknadlani.si: »Upravljalci hrvaških parkirišč namreč za pošiljanje opomina pooblastijo odvetnike – lahko tudi slovenske. Odvetniške pisarne nato zaračunajo še administrativne stroške, stroške prevajanja in pošiljanja pisma. Dolžnik je tovrstne (višje) stroške dolžan plačati le, če mu jih naloži sodišče, ne pa tudi odvetniška pisarna. Zato pozor – lahko se pritožite. V tem primeru je treba napisati ustrezno uradno pritožbo in ji priložiti kopijo potrdila o plačilu.«

