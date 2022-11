Slovenka v Grčiji odkrila nenavadni prizor: »Da ne bo kdo rekel, da Pahor nič ne dela«

Pisala nam je bralka, ki je na izletu po grškem polotoku Peloponezu zagledala spominsko ploščo, ki jo je v mestu Navplij dal postaviti predsednik države Borut Pahor. Gre za ploščo Joanisu Kapodistriasu (v slovenščini Janez Koprski), čigar predniki izvirajo iz Kopra. Poslala nam je fotografijo spominske plošče in še pripisala: »Da ne bo kdo rekel, da Pahor nič ne dela.«

Kapodistrias je bil prvi guverner moderne Grčije in – kot je leta 2018 ob odkritju plošče dejal Pahor – pooseblja simbolno vez med Slovenijo in Grčijo. Grčija je leta 2001 v znak prijateljstva Sloveniji podarila kip Kapodistriasa, ki stoji v Kopru, po njem se imenujeta tudi trg in ulica v Kopru.

Kapodistrias je grški državnik, ki je služil kot zunanji minister Rusije in je bil eden najuglednejših politikov in diplomatov v Evropi. Po dolgi in ugledni karieri v evropski politiki in diplomaciji, je bil izvoljen za prvega predsednika samostojne Grčije (1827–1831). Velja za ustanovitelja sodobne grške države in osnovalca grške samostojnosti. Umrl je leta 1831 pod streli atentatorja, njegova smrt pa je sprožila v Grčiji in Evropi veliko nemirov.

