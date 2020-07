Slovenka jokala vse dopoldne, ker je sin pogrnil na maturi

Simbolična fotografija. FOTO: Shutterstock

Ni konec sveta, možnosti je ogromno

Ta teden je bil prelomen za slovenske maturante, saj so končno izvedeli, kako uspešni so bili pri opravljanju mature. Medtem ko je večina zrelostni izpit opravila uspešno, teh je bilo skoraj 94 odstotkov, pa vsem očitno ni uspelo doseči zastavljenih ciljev.Na enem izmed slovenskih forumov se je oglasila mama enega izmed dijakov, ki mature ni opravil. Kot je razkrila, jo je to tako prizadelo, da je jokala od 7. ure zjutraj (zapis je bil objavljen popoldne).Slovenka je zapisala tudi, da ni jezna ali razočarana, temveč da jo žalosti, ko gleda sina, saj da mu je hudo in ga je sram. Po njenih besedah je bil sin pri vseh predmetih uspešen, zalomilo se mu je le pri angleščini. Žalosti jo tudi, da zdaj ne bo mogel študirati, kar si je želel.Uporabniki foruma so jo mirili, da to ne predstavlja konca sveta, četudi ne bo sprejet na fakulteto. »Možnosti za želeni faks so še vedno, obstajajo prepisi, pavziranje, popravljanje mature ... Kaj, vraga, pa je eno leto proti celemu življenju?!« je zapisal eden od komentatorjev. Številni so jo opomnili, da je pomembno le, da je sin zdrav, saj se vse ostalo da v življenju rešiti.Jesenski rok mature običajno opravlja približno petkrat manj učencev kot spomladi. Tudi to jesen je pričakovati, da se bo z zrelostnim izpitom spopadlo približno tisoč srednješolcev.