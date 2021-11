Slovenci si belijo glavo s to preprosto nalogo za osnovnošolce (FOTO)

Na facebook skupini Mamice, kjer starši klepetajo, delijo in iščejo različne nasvete, se je pojavilo vprašanje neke mamice, ki je prosila za pomoč pri reševanju matematične naloge za domnevno četrti razred osnovne šole. Sama naloge ne zna rešiti, posledično niti ne razložiti otroku, zato se je po pomoč obrnila na svoje prijatelje na družbenem omrežju.

Malo za šalo, malo za res, smo se v uredništvu tudi sami popraskali po glavi in napeli možgane, da bi prišli do rešitve naloge in pomagali mamici pri računanju. V nalogi iz delovnega zvezka je pisalo:

Na travniku so ovce in goske. Živali imajo skupaj 35 glav in 94 nog. Koliko je gosk in koliko ovc?

Mamica te naloge ni znala rešiti. Jo znate vi? FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Poznate rešitev ali naloge sploh ne bi reševali, ker vas matematika spravlja v obup?

Tisti, ki se osnov matematike še vsaj malo spomnite, veste, da gre za račun z dvema neznankama.

Kako smo se lotili naloge?

Prva neznanka je število ovac in jo označimo z X.

Druga neznanka je število gosk in jo označimo z Y.

X ima štiri noge = 4X

Y ima dve nogi = 2Y

___________________

Sledi izračun:

4X + 2Y = 94 (nog)

X + Y = 35 (glav)

Da dobimo v izračunu le eno neznanko, spremenimo X = 35 - Y

Torej:

4(35-y) + 2y = 94

140 - 4y + 2y = 94

140-94 = 2Y

46 = 2Y

Y = 23 (gosk)

X = 35 - 23

X = 12 (ovac)

Ste uspeli pravilno rešiti nalogo?

